Назначен руководитель управления здравоохранения Мангистауской области

Фото предоставлено пресс-службой акимата Мангистау
Новым руководителем управления здравоохранения области назначена Жамал Абдибековна Жаманбаева.
Жамал Жаманбаева родилась 1 августа 1965 года в селе Таучик Мангистауской области. Получила высшее образование в 1988 году, окончив Алматинский государственный медицинский институт. За её плечами 31-летний опыт в медицине.
С 1988 по 1989 год работала в интернатуре в Жанаозенском городском роддоме;
С 1989 по 2002 год была заведующей родильным отделением Бейнеуского районного роддома;
С 1996 по 1997 год являлась заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской районной больницы;
С 2002 по 2004 год была акушером-гинекологом Мангистауского областного перинатального центра;
С 2004 по 2009 год работала главным акушером-гинекологом Мангистауского областного управления здравоохранения;
С 2009 по 2011 год возглавляла Актауский городской родильный дом;
С декабря 2011 года по сегодняшний день занимала должность директора областного перинатального центра.
Напомним, Жамал Жаманбаева во время чрезвычайного положения в стране была назначена временным руководителем управления здравоохранения Мангистауской области.
Жамал Жаманбаева родилась 1 августа 1965 года в селе Таучик Мангистауской области. Получила высшее образование в 1988 году, окончив Алматинский государственный медицинский институт. За её плечами 31-летний опыт в медицине.
С 1988 по 1989 год работала в интернатуре в Жанаозенском городском роддоме;
С 1989 по 2002 год была заведующей родильным отделением Бейнеуского районного роддома;
С 1996 по 1997 год являлась заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской районной больницы;
С 2002 по 2004 год была акушером-гинекологом Мангистауского областного перинатального центра;
С 2004 по 2009 год работала главным акушером-гинекологом Мангистауского областного управления здравоохранения;
С 2009 по 2011 год возглавляла Актауский городской родильный дом;
С декабря 2011 года по сегодняшний день занимала должность директора областного перинатального центра.
Напомним, Жамал Жаманбаева во время чрезвычайного положения в стране была назначена временным руководителем управления здравоохранения Мангистауской области.