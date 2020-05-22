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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 20:24

Просмотров: 4751

Назначен руководитель управления здравоохранения Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области и по согласованию с министром здравоохранения РК руководителем управления здравоохранения Мангистауской области назначена Жамал Жаманбаева.

Фото предоставлено пресс-службой акимата Мангистау
Новым руководителем управления здравоохранения области назначена Жамал Абдибековна Жаманбаева.

Жамал Жаманбаева родилась 1 августа 1965 года в селе Таучик Мангистауской области. Получила высшее образование в 1988 году, окончив Алматинский государственный медицинский институт. За её плечами 31-летний опыт в медицине.

С 1988 по 1989 год работала в интернатуре в Жанаозенском городском роддоме;

С 1989 по 2002 год была заведующей родильным отделением Бейнеуского районного роддома;

С 1996 по 1997 год являлась заместителем главного врача по лечебной части Бейнеуской районной больницы;

С 2002 по 2004 год была акушером-гинекологом Мангистауского областного перинатального центра;

С 2004 по 2009 год работала главным акушером-гинекологом Мангистауского областного управления здравоохранения;

С 2009 по 2011 год возглавляла Актауский городской родильный дом;

С декабря 2011 года по сегодняшний день занимала должность директора областного перинатального центра.

Напомним, Жамал Жаманбаева во время чрезвычайного положения в стране была назначена временным руководителем управления здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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htc (Посетители) Сегодня, 01:05
Маңғыстау облысы Коронавирус дұрыс табалмай жатқасын ауыстырған ғой. Ондай ауру жоқ екеніне адамдардың көзі жетті, енді карантинге тағы жапса томпақтау болып кетейін деп тұр. Көрініп тұрған ауруды табалмаған Шетпе мен Бейнеудің дәрігерлері Коронавирусты тауып, адамдарды шетінен емдеп жатыр. Оған вакцина ойлап табу не керек түсінбеймін, қарайған ақша жұмсап.
 
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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 00:53
Приветствую эту Даму! Только рожать не смогу! Ни смотря ни на какие указания партии....

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Нурекен (Посетители) Вчера, 22:45
Өз еңбегімен көтерілген адам, ісіне сәттілік тілеймін!
 
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sergofan (Посетители) Вчера, 20:52
Удачи! Дай Бог чтобы с ее руководством все наладилось во всех сферах здравоохранения нашей области!
 
 

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