Пожар в многоэтажке произошел в Актау

Информация о пожаре в доме №22 в 5 микрорайоне поступила в пожарную службу в 18:03.Выяснилось, что в подъезде на седьмом этаже загорелись оконные блоки. Площадь горения составила два квадратных метра.На место прибыли одна автоцистерна, одна автолестница и 10 человек личного состава.Горение ликвидировано до приезда огнеборцев.