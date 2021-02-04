Пожар в многоэтажке произошел в Актау

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Информация о пожаре в доме №22 в 5 микрорайоне поступила в пожарную службу в 18:03.
Выяснилось, что в подъезде на седьмом этаже загорелись оконные блоки. Площадь горения составила два квадратных метра.
На место прибыли одна автоцистерна, одна автолестница и 10 человек личного состава.
Горение ликвидировано до приезда огнеборцев.
Выяснилось, что в подъезде на седьмом этаже загорелись оконные блоки. Площадь горения составила два квадратных метра.
На место прибыли одна автоцистерна, одна автолестница и 10 человек личного состава.
Горение ликвидировано до приезда огнеборцев.
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