Летальный исход от CoVID-19 зарегистрировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
По данным coronavirus2020.kz, с 25 по 31 января зарегистрированы 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане. В Мангистауской области зарегистрирован один летальный случай.
Самое большое количество летальных исходов зарегистрировано в Алматы. Там за неделю умерли 23 человека.
Статистика летальных исходов от коронавирусной инфекции в Казахстане:
- Нур-Султан - 4
- Шымкент - 4
- Акмолинская область - 3
- Алматинская область - 6
- Атырауская область - 1
- Восточно-Казахстанская область - 2
- Жамбылская область - 1
- Западно-Казахстанская область - 2
- Карагандинская область - 6
- Костанайская область - 2
- Кызылординская область - 1
- Мангистауская область - 1
- Павлодарская область - 8
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2540 случаев с летальным исходом.
Самое большое количество летальных исходов зарегистрировано в Алматы. Там за неделю умерли 23 человека.
Статистика летальных исходов от коронавирусной инфекции в Казахстане:
- Нур-Султан - 4
- Шымкент - 4
- Акмолинская область - 3
- Алматинская область - 6
- Атырауская область - 1
- Восточно-Казахстанская область - 2
- Жамбылская область - 1
- Западно-Казахстанская область - 2
- Карагандинская область - 6
- Костанайская область - 2
- Кызылординская область - 1
- Мангистауская область - 1
- Павлодарская область - 8
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2540 случаев с летальным исходом.
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