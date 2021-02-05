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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 731

За подстрекательство к даче взятки осудили полицейского в Актау

Сотруднику полиции назначили наказание в видел лишения свободы сроком на три года. Об этом сообщили в Актауском городском суде.

Фото из архива Lada.kz
В Актауском городском суде 1 февраля вынесли приговор Муратову А.М., инспектору патрульной полиции Актау.

Следствие установило, что инспектор подстрекал к даче взятки сотрудникам патрульной полиции в сумме 250 000 тенге, за непривлечение к административной ответственности по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Старший лейтенант полиции Муратов А.М. приговором суда осужден к трем годам лишения свободы.



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Комментарии ( 3 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 14:54
отличная новость...
 
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Нурекен (Посетители) Сегодня, 14:00
tolk,от него взять то нечего
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • My_way
 tolk (Посетители) Сегодня, 13:57
Мне интересно , почему за взятки некоторые отделываются штрафом ,а мелкие служащие реальным сроком?
 
 

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