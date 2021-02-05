За подстрекательство к даче взятки осудили полицейского в Актау

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В Актауском городском суде 1 февраля вынесли приговор Муратову А.М., инспектору патрульной полиции Актау.



Следствие установило, что инспектор подстрекал к даче взятки сотрудникам патрульной полиции в сумме 250 000 тенге, за непривлечение к административной ответственности по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.



Старший лейтенант полиции Муратов А.М. приговором суда осужден к трем годам лишения свободы.