В Актау пятые сутки ищут пропавшего мужчину

Фото предоствлено родствениками мужчины

По словам родных, вечером 31 января 53-летний Толеген Карашаев вышел из дома №37 в 3 микрорайоне и до сих пор не вернулся.



Родственники Толегена Карашаева уже обратились с заявлением в полицию.



- Он был одет в куртку темно-синего цвета, а на голову была надета кожаная бейсболка.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении Толегена Карашаева, просят связаться по номеру телефона: +7 705 989-27-01.