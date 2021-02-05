В Актау пятые сутки ищут пропавшего мужчину

Фото предоствлено родствениками мужчины
По словам родных, вечером 31 января 53-летний Толеген Карашаев вышел из дома №37 в 3 микрорайоне и до сих пор не вернулся.
Родственники Толегена Карашаева уже обратились с заявлением в полицию.
- Он был одет в куртку темно-синего цвета, а на голову была надета кожаная бейсболка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Толегена Карашаева, просят связаться по номеру телефона: +7 705 989-27-01.
Родственники Толегена Карашаева уже обратились с заявлением в полицию.
- Он был одет в куртку темно-синего цвета, а на голову была надета кожаная бейсболка.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Толегена Карашаева, просят связаться по номеру телефона: +7 705 989-27-01.
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