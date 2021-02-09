В следственном изоляторе Актау гражданин проглотил ручку от ложки

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В пресс-службе ДУИС сообщили, что инцидент произошел 5 февраля на территории учреждения ГМ-172/10.



- В ходе проверки подследственный пояснил свой поступок нежеланием выезжать в изолятор временного содержания (ИВС ДП) для проведения следственных действий. Мужчине была оказана медицинская помощь. В настоящий момент жалоб и заявлений в адрес администрации учреждения ГМ-172/10 подследственный не имеет, - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области.



Данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).