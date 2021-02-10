В Мангистау зафиксировали один случай заражения коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта tass.ru

За прошедшие сутки на территории Мангистауской области обнаружили только один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.



Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе выздоровело три человека.



С начала пандемии на сегодня, 10 февраля, в Мангистау зафиксировали 4 128 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выздоровело 3788 человек, погибло – 58 человек.