Склад загорелся на мясокомбинате в Актау

Пожар на складе мясокомбината произошёл сегодня, 10 февраля. Вызов в пожарную службу поступил в 17:42.- Горение произошло в отдельно стоящем здании одного из трёх складов. Площадь горения по предварительным оценкам составила 30 квадратных метров, общая площадь здания – 250 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе.Пострадавших нет.