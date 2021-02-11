Пострадал водитель: Легковой автомобиль врезался в фонарный столб в Актау

- На водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - сообщили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие заметил экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау «Сункар-9» при патрулировании заданного маршрута.Как выяснилось, водитель автомашины Toyota Avalon не справился с рулевым управлением и совершил столкновение со столбом освещения.Пострадавшего водителя доставили в Мангистаускую областную больницу.