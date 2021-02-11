В Жанаозене осудили похитителя хозяйственных мешков

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По материалам дела, местный житель тайком проник в багажный отсек грузовой машины Газель и похитил упаковку из 50 хозяйственных мешков. В это время водитель находился в автомобиле. Мужчине удалось скрыться.
Потерпевшему был нанесён материальный ущерб в размере 16 тысяч тенге.
Позже подозреваемый был задержан.
Постановлением суда от 11 февраля его признали виновным по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК и назначили наказание в виде ограничения свободы на два года.
Подсудимый еще вправе обжаловать приговор.
Для справки:
Статья 188 часть 3 пункт 3 УК РК - Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.
Наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Потерпевшему был нанесён материальный ущерб в размере 16 тысяч тенге.
Позже подозреваемый был задержан.
Постановлением суда от 11 февраля его признали виновным по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК и назначили наказание в виде ограничения свободы на два года.
Подсудимый еще вправе обжаловать приговор.
Для справки:
Статья 188 часть 3 пункт 3 УК РК - Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.
Наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
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