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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:33

Просмотров: 293

В Жанаозене осудили похитителя хозяйственных мешков

Уголовное дело в отношении местного жителя, который украл из автомобиля упаковку с мешками, рассмотрено в Жанаозенском городском суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, местный житель тайком проник в багажный отсек грузовой машины Газель и похитил упаковку из 50 хозяйственных мешков. В это время водитель находился в автомобиле. Мужчине удалось скрыться.

Потерпевшему был нанесён материальный ущерб в размере 16 тысяч тенге.

Позже подозреваемый был задержан.

Постановлением суда от 11 февраля его признали виновным по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК и назначили наказание в виде ограничения свободы на два года.

Подсудимый еще вправе обжаловать приговор.

Для справки:

Статья 188 часть 3 пункт 3 УК РК - Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство.

Наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



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