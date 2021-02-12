Операция «Ксенон»: За один день на дорогах Актау выявлено 108 нарушителей

По данным ведомства, всего за один день выявлено 108 водителей-нарушителей. В отношении них оформлены протоколы по части 5, 7 статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».- Цель данного мероприятия - показать опасность незаконно установленных ксеноновых фар участникам дорожного движения. Если вы установите ксенон, плюс LED, у него будет слишком большая мощность, и эти направляющие не смогут корректировать свет. Он будет светить во все стороны, а у встречных водителей будут болеть глаза либо водитель, не сориентировавшись, может въехать в машину самого «ксенонщика», - рассказали в пресс-службе ведомства.Замена заводских ламп автомобилей на ксеноновые или LED-лампы незаконна. На сегодняшний день светотюнинг является серьезным нарушением, поскольку влияет на безопасность дорожного движения.- Хотелось бы напомнить жителям и гостям Актау и области! Галоген, ксенон и диоды — каждая из этих ламп светит по-разному. Всё это влияет на безопасность движения. Существуют требования технического регламента, где говорится, что маркировка фар дальнего и ближнего света, а также противотуманных фар должна соответствовать классам установленных в них источников света. Замена галогена на диоды, даже с одинаковым цоколем, уже является несоответствием, — отметил генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, глава регионального департамента полиции.