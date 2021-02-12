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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:35

Просмотров: 1324

Операция «Ксенон»: За один день на дорогах Актау выявлено 108 нарушителей

Оперативно-профилактическое мероприятие «Ксенон» стартовало 11 февраля. Полицейские выявляют незаконно установленные ксеноновые фары на автомобилях в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным ведомства, всего за один день выявлено 108 водителей-нарушителей. В отношении них оформлены протоколы по части 5, 7 статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

Операция «Ксенон»: За один день на дорогах Актау выявлено 108 нарушителей


Операция «Ксенон»: За один день на дорогах Актау выявлено 108 нарушителей


Операция «Ксенон»: За один день на дорогах Актау выявлено 108 нарушителей


- Цель данного мероприятия - показать опасность незаконно установленных ксеноновых фар участникам дорожного движения. Если вы установите ксенон, плюс LED, у него будет слишком большая мощность, и эти направляющие не смогут корректировать свет. Он будет светить во все стороны, а у встречных водителей будут болеть глаза либо водитель, не сориентировавшись, может въехать в машину самого «ксенонщика», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Замена заводских ламп автомобилей на ксеноновые или LED-лампы незаконна. На сегодняшний день светотюнинг является серьезным нарушением, поскольку влияет на безопасность дорожного движения.

- Хотелось бы напомнить жителям и гостям Актау и области! Галоген, ксенон и диоды — каждая из этих ламп светит по-разному. Всё это влияет на безопасность движения. Существуют требования технического регламента, где говорится, что маркировка фар дальнего и ближнего света, а также противотуманных фар должна соответствовать классам установленных в них источников света. Замена галогена на диоды, даже с одинаковым цоколем, уже является несоответствием, — отметил генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, глава регионального департамента полиции.



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Комментарии ( 7 )

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  • sergei 66
 spamregg (Посетители) Сегодня, 13:23
вообще запретить полностью надо ксенон без линз, какая бы не была машина там. Штрафовать жестко со снятием колхоза. И вообще че за прикол ездить в городе включив весь свет какой есть. уникалы еп.
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 13:22
Брависимо!
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:37
Каждый день этих клоунов отлавливать что мешает? Или обязательно показушную акцию нужно проводить? Будете каждый день ловить - исчезнут через неделю все
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:06
Задолбали колхозники-сварщики! Каждый день (вечером и рано утром) их надо вылавливать,а не устраивать однодневные рейды...
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 12:04
В основном ставят ксенон в ПТФ. Вечером ездят, включив только его. Ничего не видно в темных местах.
Выявляйте регулярно. Все ставят кому не лень не думая о других участниках дорожного движения.
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 11:57
Ну наконец-то. Только вот нужно регулярно отлавливать любителей колхозного ксенона, ибо уже достало.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 11:54
И это правильно! Задолбали пижоны с самопальным ксеноном/диодом - сами не видят и встречных слепят
 
 

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