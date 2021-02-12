Мусор горел в районе промзоны №6 в Актау

Фото очевидцев
Пожар произошёл сегодня, 12 февраля, в районе промзоны №6. По данным Назарали Селимова, горел мусор.
По прибытии пожарных было обнаружено горение мусора на площади 50 квадратных метров.
- На место происшествия выезжала одна пожарные автоцистерна. В происшествии никто не пострадал, - рассказал Назарали Селимов.
По прибытии пожарных было обнаружено горение мусора на площади 50 квадратных метров.
- На место происшествия выезжала одна пожарные автоцистерна. В происшествии никто не пострадал, - рассказал Назарали Селимов.
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