Мусор горел в районе промзоны №6 в Актау

Пожар произошёл сегодня, 12 февраля, в районе промзоны №6. По данным Назарали Селимова, горел мусор.По прибытии пожарных было обнаружено горение мусора на площади 50 квадратных метров.- На место происшествия выезжала одна пожарные автоцистерна. В происшествии никто не пострадал, - рассказал Назарали Селимов.