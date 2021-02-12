«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Февраля
+1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.6 KZT
  • €1 = 506.47 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 765

В Форт-Шевченко два человека отравились угарным газом

Мужчина 63 лет и его семилетний внук госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в Управлении государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Иллюстрация к материалу
По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе.

- Мужчина 1958 года рождения и его семилетний внук отравились угарном газом. Их госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации котельного оборудования на газе, - рассказали в пресс-службе ведомства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:45
Надеюсь, с ними все хорошо будет, Аллах спаси их, мне маленького ребенка очень жалко, маленький ведь еще
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика