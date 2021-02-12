В Форт-Шевченко два человека отравились угарным газом

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По данным ведомства, инцидент произошел 11 февраля в Форт-Шевченко в Тупкараганском районе.



- Мужчина 1958 года рождения и его семилетний внук отравились угарном газом. Их госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации котельного оборудования на газе, - рассказали в пресс-службе ведомства.