В Мангистау зафиксировали три новых случая коронавируса

Иллюстративное фото с сайта rbc.ru
За прошедшие сутки на территории Мангистауской области зарегистрировали три случая заражения COVID-19.
Со вчерашнего дня выздоровели, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, девять человек.
С начала пандемии на сегодня, 13 февраля, в Мангистау обнаружили 4 145 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выздоровели 3 812 человек, умерли – 58 человек.
Со вчерашнего дня выздоровели, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, девять человек.
С начала пандемии на сегодня, 13 февраля, в Мангистау обнаружили 4 145 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выздоровели 3 812 человек, умерли – 58 человек.
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