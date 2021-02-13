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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:08

Просмотров: 261

Похитителей 85 пачек сигарет задержали в Актау

Сотрудники полиции задержали неизвестных, которые похитили из магазина в Актау 80 тысяч тенге и 85 пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта kiev.sq.com
Неизвестный мужчина ограбил магазин «Адиля» в 14 микрорайоне 9 февраля, около 23:00 часов.

- В управление полиции обратилась 63-летняя жительница Актау и сообщила, что неизвестный мужчина в маске, угрожая ножом, открыто похитил 85 пачек сигарет марки «Ричмонд» и «Парламент», и денежные средства в сумме 80 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники криминальной полиции 11 февраля установили и задержали двух подозреваемых, 36 и 40 лет. В местах их проживания обнаружили вещественные доказательства – денежные средства и сигареты.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Расследование продолжается, - добавили в пресс-службе.



Для справки:

Статья 192. Разбой

1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Разбой, совершенный:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) с причинением тяжкого вреда здоровью,

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, совершенный:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
2) с целью хищения имущества в крупном размере,

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;
2) в особо крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.



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