Похитителей 85 пачек сигарет задержали в Актау

Иллюстративное фото с сайта kiev.sq.com
Неизвестный мужчина ограбил магазин «Адиля» в 14 микрорайоне 9 февраля, около 23:00 часов.
- В управление полиции обратилась 63-летняя жительница Актау и сообщила, что неизвестный мужчина в маске, угрожая ножом, открыто похитил 85 пачек сигарет марки «Ричмонд» и «Парламент», и денежные средства в сумме 80 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники криминальной полиции 11 февраля установили и задержали двух подозреваемых, 36 и 40 лет. В местах их проживания обнаружили вещественные доказательства – денежные средства и сигареты.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Расследование продолжается, - добавили в пресс-службе.
Для справки:
Статья 192. Разбой
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Разбой, совершенный:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) с причинением тяжкого вреда здоровью,
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
2) с целью хищения имущества в крупном размере,
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
- В управление полиции обратилась 63-летняя жительница Актау и сообщила, что неизвестный мужчина в маске, угрожая ножом, открыто похитил 85 пачек сигарет марки «Ричмонд» и «Парламент», и денежные средства в сумме 80 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники криминальной полиции 11 февраля установили и задержали двух подозреваемых, 36 и 40 лет. В местах их проживания обнаружили вещественные доказательства – денежные средства и сигареты.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Расследование продолжается, - добавили в пресс-службе.
Для справки:
Статья 192. Разбой
1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
2. Разбой, совершенный:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;
4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
5) с причинением тяжкого вреда здоровью,
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
3. Разбой, совершенный:
1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;
2) с целью хищения имущества в крупном размере,
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
1) преступной группой;
2) в особо крупном размере,
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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