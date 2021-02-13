Похитителей 85 пачек сигарет задержали в Актау

Неизвестный мужчина ограбил магазин «Адиля» в 14 микрорайоне 9 февраля, около 23:00 часов.- В управление полиции обратилась 63-летняя жительница Актау и сообщила, что неизвестный мужчина в маске, угрожая ножом, открыто похитил 85 пачек сигарет марки «Ричмонд» и «Парламент», и денежные средства в сумме 80 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе.Сотрудники криминальной полиции 11 февраля установили и задержали двух подозреваемых, 36 и 40 лет. В местах их проживания обнаружили вещественные доказательства – денежные средства и сигареты.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Расследование продолжается, - добавили в пресс-службе.1. Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.2. Разбой, совершенный:1) группой лиц по предварительному сговору;2) неоднократно;3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище;4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;5) с причинением тяжкого вреда здоровью,наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.3. Разбой, совершенный:1) с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего;2) с целью хищения имущества в крупном размере,наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:1) преступной группой;2) в особо крупном размере,наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.