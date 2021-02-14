По факту пожара на судне в Каспии проведут расследование





- Из-за повреждений запуск главного двигателя невозможен. Судно было лишено хода. Критических разрушений, нарушений целостности корпуса, водотёчности нет. С помощью буксира «Яренга» грузовое судно было отбуксировано в азербайджанский порт Зира для производства расследования и ремонта. В настоящее время судно безопасно ошвартовано у причала, - говорится в сообщении.

Как установлено, на грузовом судне «Туркестан» произошло возгорание обшивки выхлопной трубы левого главного двигателя. Судно находилось за пределами территориальных вод Республики Азербайджан в 30 милях от острова Чилов.На борту был экипаж из 10 человек (четыре гражданина РК и шесть граждан РФ). Пострадавших нет.Груз на судне отсутствовал.Очаг возгорания потушен силами экипажа с применением стационарной системы углекислотного объёмного пожаротушения.