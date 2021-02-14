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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:48

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По факту пожара на судне в Каспии проведут расследование

Грузовое судно следовало по маршруту из Азербайджана в порт Актау, сообщается на официальном Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Кадр видео
Как установлено, на грузовом судне «Туркестан» произошло возгорание обшивки выхлопной трубы левого главного двигателя. Судно находилось за пределами территориальных вод Республики Азербайджан в 30 милях от острова Чилов.

На борту был экипаж из 10 человек (четыре гражданина РК и шесть граждан РФ). Пострадавших нет.
Груз на судне отсутствовал.



Очаг возгорания потушен силами экипажа с применением стационарной системы углекислотного объёмного пожаротушения.

- Из-за повреждений запуск главного двигателя невозможен. Судно было лишено хода. Критических разрушений, нарушений целостности корпуса, водотёчности нет. С помощью буксира «Яренга» грузовое судно было отбуксировано в азербайджанский порт Зира для производства расследования и ремонта. В настоящее время судно безопасно ошвартовано у причала, - говорится в сообщении.





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