Не в Мангистау: Фура съехала в кювет и перевернулась

По кадрам ролика видно, что при повороте налево на Т-образном перекрестке фура начинает «вилять», съезжает в кювет и переворачивается.На помощь водителю перевернувшейся фуры пришел его коллега из соседнего большегруза. Он залез на капот, открыл дверь и помог водителю выбраться наружу.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что данное ДТП произошло в Атырауской области.