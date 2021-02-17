Притон с южанками «накрыли» в Актау

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Сотрудниками криминальной полиции в минувшую субботу, 13 февраля, в жилом комплексе «Оазис» был выявлен притон, где оказывали услуги боди-массажа.
В квартире задержаны семь девушек. Как выяснилось, они приехали на заработки в Актау из южных регионов страны. Задержанные поставлены на учет.
В отношении владельца квартиры составлен административный протокол по статье 450 КоАП РК (Предоставление помещений для заведомо занятия проституцией или сводничества).
Санкция данной статьи влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов малого предпринимательства – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.
В квартире задержаны семь девушек. Как выяснилось, они приехали на заработки в Актау из южных регионов страны. Задержанные поставлены на учет.
В отношении владельца квартиры составлен административный протокол по статье 450 КоАП РК (Предоставление помещений для заведомо занятия проституцией или сводничества).
Санкция данной статьи влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов малого предпринимательства – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.
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