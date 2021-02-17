Притон с южанками «накрыли» в Актау

Сотрудниками криминальной полиции в минувшую субботу, 13 февраля, в жилом комплексе «Оазис» был выявлен притон, где оказывали услуги боди-массажа.В квартире задержаны семь девушек. Как выяснилось, они приехали на заработки в Актау из южных регионов страны. Задержанные поставлены на учет.В отношении владельца квартиры составлен административный протокол по статье 450 КоАП РК (Предоставление помещений для заведомо занятия проституцией или сводничества).Санкция данной статьи влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов малого предпринимательства – в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 300, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев.