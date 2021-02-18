Полиция Актау пресекла деятельность букмекерской конторы

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Незаконная деятельность букмекерской конторы была прекращена 16 февраля.



- Букмекерская контора «Inbet» располагалась в одном из домов 9 микрорайона. Полицейские изъяли девять компьютеров. Собранный материал передан в департамент государственных доходов по Мангистауской области, - сообщили в полиции региона.



Глава департамента полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев призывает граждан осуществлять свою предпринимательскую деятельность на законном уровне и не допускать нарушения законодательства РК.