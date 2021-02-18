Двоих преступников задержали в Мангистау во время спецоперации «Мигрант»

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В пресс-службе ведомства рассказали, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» сотрудниками криминальной полиции совместно с участковыми инспекторами Актау установлен 48-летний гражданин, находившийся в розыске в Республике Узбекистан.



Мужчина находится в розыске по статье 177 части 3 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.



По данному факту собраны необходимые документы. В отношении гражданина применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Также во время ОПМ установлен и задержан оперативниками 42-летний мужчина, который объявлен в розыск по части 2 статьи 191 (Грабеж) УК РК. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей.



Мужчина водворен в изолятор временного содержания.