Пожар произошёл в торговом центре «Ардагер» в Актау

Пожар в здании торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне Актау произошёл сегодня, 19 февраля. Вызов в пожарную службу поступил в 16:28.- Возгорание произошло в электрощитовой, площадь горения составила 15 квадратных метров. В 16:41 пожар локализовали, в 17:15 – ликвидировали, - сообщили в пресс-службе.Сообщается, что по предварительным оценкам из здания эвакуировали около 90 человек, из них 20 детей. Пострадавших нет.