Дорожная ловушка: Автомобиль «поймал» открытый люк в Жанаозене

- Открытый люк находится посреди проезжей части, и был прикрыт лишь металлическим листом. Это хорошо, что я не опрокинулся, - говорит водитель.

По словам водителя пострадавшего авто, он двигался на своей машине по улице Жибек Жолы в Жанаозене вечером 20 февраля. Не заметив колодца с открытым люком, водитель угодил в него задним колесом.Мужчина просит быть всех водителей аккуратными на данном злополучном дорожном участке.