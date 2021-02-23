В Актау водитель внедорожника сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 22 февраля примерно в 21:10 в 4 микрорайоне.Водитель автомашины Mitsubishi Montero совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.- Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. В отношение водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе полиции региона.