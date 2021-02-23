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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 1940

В Актау водитель внедорожника сбил пешехода

Дорожный инцидент произошёл 22 февраля в 4 микрорайоне, передаёт пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 22 февраля примерно в 21:10 в 4 микрорайоне.

Водитель автомашины Mitsubishi Montero совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

- Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. В отношение водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе полиции региона.




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Комментарии ( 3 )

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G32 (Посетители) Сегодня, 12:51
Цитата: Adai79
который переходил дорогу в неположенном месте
Почему виноват водитель


Потому что водитель управляет средством повышенной опасности и тем самым изначально берёт на себя большую ответственность, чем пешеход и это вполне правильно.

Ну а пешеход наказал себя сам.

Другое дело что с пешеходами ничего не делают. Раз в год для галочки выпишут пару штрафов за переход дороги в неположенном месте и всё. Хотя в городе полно камер (типа) и можно запросто штрафовать любого, кто не только рискует своей жизнью, но и чужой свободой.
 
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  • Placida
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:54
Adai79,
по идее, водитель пока еще не виновен. протокол происшествия составляется и машина водворяется на штрафстоянку в таких случаях согласно протокола действий. а его виновность или невиновность (хотя сомневаюсь) уже определит суд.
 
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  • Dushman
  • Pinochet
  • Placida
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 10:40
Водитель автомашины Mitsubishi Montero совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Почему виноват водитель ah1n1
 
 

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