Эвакуировали 15 человек: В одном из подъездов дома № 25 в 28 микрорайоне сгорел матрас

Возгорание произошло 23 февраля. Вызов в пожарную часть поступил в 14:21.Пожар начался в доме №25 28 микрорайона. Там на лестничном проеме, между четвертым и пятым этажами, загорелся матрас.- Пожар успели потушить до прибытия спасателей. При пожаре никто не пострадал. Это не первый случай горения старых вещей, мебели или мусора. Причиной частых пожаров являются халатность и несоблюдение мер пожарной безопасности. Напоминаем жителям, что нельзя захламлять площадку в подъезде стройматериалами и мусором, так как непотушенные спичка или сигарета могут привести к возгоранию, - отметил Алибек Абилов.