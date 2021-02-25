Пять новых случаев заражения COVID-19 выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта mkchita.ru
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 795 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе выявили пять новых случаев COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились 696 человек, пять из которых - в Мангистау. В стране также зафиксировали 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировали 4212 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились 696 человек, пять из которых - в Мангистау. В стране также зафиксировали 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировали 4212 случаев заболевания COVID-19.
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