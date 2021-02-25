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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 602

В Актау осужденного колонии-поселения задержали за распространение наркотиков

Осужденного колонии-поселения задержали на рабочем объекте. При нем оказалось два свертка с веществом зеленого цвета. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта 24.kz
Сотрудники оперативного отдела учреждения ГМ-172/8 совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области на рабочем объекте задержали осуждённого колонии-поселения. При личном досмотре у него изъяли два свертка с веществом зеленого цвета.

По результатам судебно-химической экспертизы, в свертке оказалась высушенная марихуана общим весом 5,9 грамма.

В ведомстве сообщили, что ранее сотрудники управления по противодействию наркобизнесу провели контрольную закупку наркотических средств на сумму четыре тысячи тенге у данного осужденного.

В настоящий момент по данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Колония-поселение - вид учреждения, где осужденные имеют возможность трудоустройства за его пределами. В свою очередь, сотрудниками оперативных отделов проводятся мероприятия по профилактике и пересечению рецидивов преступлений, - пояснили в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы.

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Комментарии ( 1 )

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DiDa (Посетители) Сегодня, 12:12
Таких людей уже не исправить. Наверняка он и ранее был осужден по статье с незаконным оборотом наркотических средств. Возможно тогда его осудили по "шёл нашел".
 
 

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