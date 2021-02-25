В Актау осужденного колонии-поселения задержали за распространение наркотиков

Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Сотрудники оперативного отдела учреждения ГМ-172/8 совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области на рабочем объекте задержали осуждённого колонии-поселения. При личном досмотре у него изъяли два свертка с веществом зеленого цвета.По результатам судебно-химической экспертизы, в свертке оказалась высушенная марихуана общим весом 5,9 грамма.В ведомстве сообщили, что ранее сотрудники управления по противодействию наркобизнесу провели контрольную закупку наркотических средств на сумму четыре тысячи тенге у данного осужденного.В настоящий момент по данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Колония-поселение - вид учреждения, где осужденные имеют возможность трудоустройства за его пределами. В свою очередь, сотрудниками оперативных отделов проводятся мероприятия по профилактике и пересечению рецидивов преступлений, - пояснили в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы.