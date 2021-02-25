В Актау осужденного колонии-поселения задержали за распространение наркотиков

Иллюстративное фото с сайта 24.kz
Сотрудники оперативного отдела учреждения ГМ-172/8 совместно с управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области на рабочем объекте задержали осуждённого колонии-поселения. При личном досмотре у него изъяли два свертка с веществом зеленого цвета.
По результатам судебно-химической экспертизы, в свертке оказалась высушенная марихуана общим весом 5,9 грамма.
В ведомстве сообщили, что ранее сотрудники управления по противодействию наркобизнесу провели контрольную закупку наркотических средств на сумму четыре тысячи тенге у данного осужденного.
В настоящий момент по данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Колония-поселение - вид учреждения, где осужденные имеют возможность трудоустройства за его пределами. В свою очередь, сотрудниками оперативных отделов проводятся мероприятия по профилактике и пересечению рецидивов преступлений, - пояснили в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы.
Для справки:
По результатам судебно-химической экспертизы, в свертке оказалась высушенная марихуана общим весом 5,9 грамма.
В ведомстве сообщили, что ранее сотрудники управления по противодействию наркобизнесу провели контрольную закупку наркотических средств на сумму четыре тысячи тенге у данного осужденного.
В настоящий момент по данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Колония-поселение - вид учреждения, где осужденные имеют возможность трудоустройства за его пределами. В свою очередь, сотрудниками оперативных отделов проводятся мероприятия по профилактике и пересечению рецидивов преступлений, - пояснили в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы.
Для справки: