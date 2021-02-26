За сутки коронавирус зарегистрировали у двух человек в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта bbc.com
За прошедшие сутки в Мангистауской области коронавирус обнаружили ещё у двух человек.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, шесть жителей Мангистау выздоровели от коронавирусной инфекции.
С начала пандемии на сегодня, 26 февраля, в регионе COVID-19 зафиксировали у 4 214 человек, из них 3 911 выздоровели. От пандемии погибли 58 человек.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, шесть жителей Мангистау выздоровели от коронавирусной инфекции.
С начала пандемии на сегодня, 26 февраля, в регионе COVID-19 зафиксировали у 4 214 человек, из них 3 911 выздоровели. От пандемии погибли 58 человек.
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