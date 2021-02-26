«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Февраля
-5...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.77 KZT
  • €1 = 506.81 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:29

Просмотров: 592

Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу

В Бейнеу сгорела фура Mercedes Benz, следовавшая из Узбекистана в Азербайджан. Подробности пожара рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

Фото пресс-службы ведомства
Возгорание произошло 25 февраля в 18:29 на автодороге в Бейнеу.

Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу


Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу


Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу


- По прибытию спасателей на место пожара выяснилось, что горит фура марки Mercedes Benz с прицепом BT 760B, перевозившая 22 тонны ткани из Узбекистана в Азербайджан по трассе Бейнеу-Атырау. Пламя коснулось левого угла прицепа. Пострадавших нет. Спасены товарно-материальные ценности - это около пяти тонн тканей. Ликвидирован пожар в 19:55, - рассказали в ДЧС области.

Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу


Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу


Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу


В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава ДЧС, а также четыре сотрудника НГПС «Куаныш Бейнеу».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика