Фура из Азербайджана сгорела на трассе в Бейнеу

Возгорание произошло 25 февраля в 18:29 на автодороге в Бейнеу.- По прибытию спасателей на место пожара выяснилось, что горит фура марки Mercedes Benz с прицепом BT 760B, перевозившая 22 тонны ткани из Узбекистана в Азербайджан по трассе Бейнеу-Атырау. Пламя коснулось левого угла прицепа. Пострадавших нет. Спасены товарно-материальные ценности - это около пяти тонн тканей. Ликвидирован пожар в 19:55, - рассказали в ДЧС области.В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава ДЧС, а также четыре сотрудника НГПС «Куаныш Бейнеу».