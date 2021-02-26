Авария произошла в районе промышленной зоны в Актау







ДТП возле завода произошло сегодня, 26 февраля, примерно в час дня. На фото и видео с места событий видно, что автомобили Ford F150 и Honda Odyssey сильно деформированы.На месте происшествия запечатлели Скорую помощь. Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие и погибшие.Редакция Lada.kz ожидает подробности о происшествии.