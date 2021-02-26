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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 8467

Авария произошла в районе промышленной зоны в Актау

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось возле завода пластических масс в Актау. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Фото предоставлено очевидцами
ДТП возле завода произошло сегодня, 26 февраля, примерно в час дня. На фото и видео с места событий видно, что автомобили Ford F150 и Honda Odyssey сильно деформированы.

На месте происшествия запечатлели Скорую помощь. Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие и погибшие.

Редакция Lada.kz ожидает подробности о происшествии.

Авария произошла в районе промышленной зоны в Актау

Авария произошла в районе промышленной зоны в Актау


Авария произошла в районе промышленной зоны в Актау








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Комментарии ( 2 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 23:08
n92,
Согласен с вами полностью! Прут до конца и тот и другой! Два дебила- есть могила, к сожалению
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Valderrama
 n92 (Посетители) Сегодня, 21:42
сколько видел - выезжают на встречку, видят машину и прут до конца в лоб...жалко что, от таких водятелов могут пострадать другие...
 
 

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