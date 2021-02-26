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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 714

Закладчиков синтетических наркотиков задержали в Актау

Двух молодых людей 19 и 22 лет задержали в Актау за распространение и рекламу синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Молодые люди 19 и 22 лет, которых задержали в Актау за рекламу и распространение наркотиков, в настоящий момент ожидают суда. При обыске у них нашли расфасованные синтетические наркотики.

- У одного из фигурантов дела при обыске обнаружили трафарет и пустой баллон краски. Установлено, что данное лицо наносило на стены граффити с рекламой интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Фигуранты дела в ходе следственных мероприятий показали места, где они осуществляли закладки, откуда позже изъяли синтетические наркотики, - сообщил Камиль Будайчиев, старший уполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности Мангистауской области.

Подозреваемый 19 лет в общей сложности нанёс пять рекламных граффити и сделал девять закладок, из восьми клиенты успели забрать наркотики. Второй фигурант дела заложил 40 крупных и разовых доз, 13 из них полиция изъяла. Сейчас все изъятые вещества находятся на химической экспертизе. До суда подозреваемые будут находиться под арестом.




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Комментарии ( 1 )

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G32 (Посетители) Сегодня, 18:41
С владельцами этих интернет ресурсов, админами и организаторами как обстоят дела то? lol


Впрочем ответ мы знаем. Поймали глупых детей, поставили себе палочку в отчёт. Даже отметят это дело наверное.
 
 

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