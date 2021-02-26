Закладчиков синтетических наркотиков задержали в Актау

Молодые люди 19 и 22 лет, которых задержали в Актау за рекламу и распространение наркотиков, в настоящий момент ожидают суда. При обыске у них нашли расфасованные синтетические наркотики.- У одного из фигурантов дела при обыске обнаружили трафарет и пустой баллон краски. Установлено, что данное лицо наносило на стены граффити с рекламой интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Фигуранты дела в ходе следственных мероприятий показали места, где они осуществляли закладки, откуда позже изъяли синтетические наркотики, - сообщил Камиль Будайчиев, старший уполномоченный по особо важным делам управления по противодействию наркопреступности Мангистауской области.Подозреваемый 19 лет в общей сложности нанёс пять рекламных граффити и сделал девять закладок, из восьми клиенты успели забрать наркотики. Второй фигурант дела заложил 40 крупных и разовых доз, 13 из них полиция изъяла. Сейчас все изъятые вещества находятся на химической экспертизе. До суда подозреваемые будут находиться под арестом.