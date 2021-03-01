Два человека погибли из-за отравления газом в Жанаозене

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Несчастный случай произошел в Жанаозене сегодня в 9 часов утра. Из-за неисправности газового печного оборудования умерли два человека.



- Из-за отравления природным газом погибли два человека, мужчина 1965 года рождения и женщина 1974 года рождения, - сообщил Нурлан Жанабаев.



По его словам, на место происшествия выезжали представители департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции, а также сотрудники акционерного общества «КазТрансГаз Аймак».