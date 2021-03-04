Кто виноват? Полицейские прокомментировали аварию в пригороде Актау

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Участниками аварии стали Lada Priora и Daewoo Nexia.
По информации полиции, 2 марта при патрулировании заданного маршрута экипажем роты патрульной полиции Мунайлинского района «Кайсар-5» было замечено дорожно-транспортное происшествие напротив ресторана «Ару».
- Авария произошла по вине водителя Lada Priora. На него был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК Об административных правонарушениях. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в департаменте полиции.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.
Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством.
Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Напомним, видеозапись с ДТП была опубликована в рубрике «Народные новости».
По информации полиции, 2 марта при патрулировании заданного маршрута экипажем роты патрульной полиции Мунайлинского района «Кайсар-5» было замечено дорожно-транспортное происшествие напротив ресторана «Ару».
- Авария произошла по вине водителя Lada Priora. На него был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК Об административных правонарушениях. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в департаменте полиции.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.
Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью.
Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством.
Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Напомним, видеозапись с ДТП была опубликована в рубрике «Народные новости».
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