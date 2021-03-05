Трактор столкнулся с легковым автомобилем в Бейнеу

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Авария в Бейнеу произошла 3 марта в 9 часов утра. Автомобиль марки Daewoo Nexia не уступил дорогу трактору, который двигался во встречном направлении.
- Сотрудники полиции составили на владельца седана Daewoo Nexia административный протокол по части 1 статьи 620 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.
В полиции уточнили, что в аварии никто не пострадал.
Для справки:
Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.
- Сотрудники полиции составили на владельца седана Daewoo Nexia административный протокол по части 1 статьи 620 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.
В полиции уточнили, что в аварии никто не пострадал.
Для справки:
Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.
Оставьте свой комментарий первым.