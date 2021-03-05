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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:07

Просмотров: 1142

Трактор столкнулся с легковым автомобилем в Бейнеу

О дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием легковой машины и трактора рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Авария в Бейнеу произошла 3 марта в 9 часов утра. Автомобиль марки Daewoo Nexia не уступил дорогу трактору, который двигался во встречном направлении.

- Сотрудники полиции составили на владельца седана Daewoo Nexia административный протокол по части 1 статьи 620 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в аварии никто не пострадал.

Для справки:
Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.



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