Трактор столкнулся с легковым автомобилем в Бейнеу

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Авария в Бейнеу произошла 3 марта в 9 часов утра. Автомобиль марки Daewoo Nexia не уступил дорогу трактору, который двигался во встречном направлении.



- Сотрудники полиции составили на владельца седана Daewoo Nexia административный протокол по части 1 статьи 620 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.



В полиции уточнили, что в аварии никто не пострадал.



Для справки:

Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения

Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.