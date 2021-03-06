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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:05

Просмотров: 743

Неизвестный с ножом ворвался в актаускую стоматологию

Вооружённый ножом мужчина украл 200 тысяч тенге из кассы стоматологии в 11 микрорайоне. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения.

Кадр из видеоматериала
Стоматологию в 11 микрорайоне Актау ограбили сегодня, 6 марта, около 15:30

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина зашёл в стоматологию, угрожая сотрудникам ножом. Он забрал из кассы 200 тысяч тенге, а после этого скрылся в неизвестном направлении.

По информации сотрудников стоматологии, подозреваемого уже задержали. Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий департамента полиции Мангистауской области.




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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:31
Вооружённый ножом мужчина украл 200 тысяч тенге из кассы стоматологии в 11 микрорайоне.

ДА!, крутая "СТОматология", в которой в кассе имеются по 200 тысяч наверное за день.
"Хорошо зубы лечат", раз такая сумма накопилась?!.
Пора ему ещё по аптекам "пройтись"...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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