Неизвестный с ножом ворвался в актаускую стоматологию

Стоматологию в 11 микрорайоне Актау ограбили сегодня, 6 марта, около 15:30Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина зашёл в стоматологию, угрожая сотрудникам ножом. Он забрал из кассы 200 тысяч тенге, а после этого скрылся в неизвестном направлении.По информации сотрудников стоматологии, подозреваемого уже задержали. Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий департамента полиции Мангистауской области.