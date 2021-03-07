Мужчина пропал в Актау

Фото предоставили родственники пропавшего мужчины

Марат Итыбаев вышел из дома по адресу 11 микрорайон дом №38 во вторник, 2 марта, примерно в 10:00 - 11:00 и до сих пор не вернулся.



Был одет в темно-синюю куртку и шапку. На лице имеется шрам. Возраст - 47 лет.



Владеющих какой-либо информацией о пропавшем просят позвонить по телефонам: 8 (702) 7949898, 8 (701)2459496