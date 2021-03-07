Мужчина чуть не сорвался с 8 этажа в Актау. В редакцию "Лады" прислали видео, снятое в ночь на 7 марта, в доме № 52Б в 13 микрорайоне.На кадрах запечатлен мужчина в нижнем белье, который повис на галерее 8 этажа, держась за перила руками. Несколько человек пытаются затащить мужчину обратно, спустя время общими усилиями им удается сделать это.Редакция ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.