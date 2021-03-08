Новые случаи CoViD-19 выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, двое из которых - в Мангистауской области.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировали 4282 случая заражения CoViD-19. Вылечились от недуга 3944 пациента.
С начала пандемии, как передает coronavirus2020.kz, в регионе зарегистрировали 4282 случая заражения CoViD-19. Вылечились от недуга 3944 пациента.
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