Полицейские Актау потушили пожар в больнице

Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.

В одной из палат приемного покоя Мангистауской областной больницы произошло короткое замыкание медицинского оборудования. Инцидент произошел 7 марта в 23:20.В медицинском учреждении находились сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж.- Услышав сопровождающий короткое замыкание хлопок, они бросились на помощь людям, которые находились в приемном покое. Помещение наполнял дым, у людей началась паника. Полицейские предприняли меры по эвакуации. Одновременно они сообщили о произошедшем в службу пожаротушения и вызвали на помощь майора полиции Кожбанова Н. и старшего лейтенанта полиции Раманкулова Е. Им удалось справиться с огнем до приезда пожарных, - рассказали в пресс-службе ведомства.В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.