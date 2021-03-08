Полицейские Актау потушили пожар в больнице

Коллаж из кадров видеоматериала
В одной из палат приемного покоя Мангистауской областной больницы произошло короткое замыкание медицинского оборудования. Инцидент произошел 7 марта в 23:20.
В медицинском учреждении находились сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж.
- Услышав сопровождающий короткое замыкание хлопок, они бросились на помощь людям, которые находились в приемном покое. Помещение наполнял дым, у людей началась паника. Полицейские предприняли меры по эвакуации. Одновременно они сообщили о произошедшем в службу пожаротушения и вызвали на помощь майора полиции Кожбанова Н. и старшего лейтенанта полиции Раманкулова Е. Им удалось справиться с огнем до приезда пожарных, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
В медицинском учреждении находились сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж.
- Услышав сопровождающий короткое замыкание хлопок, они бросились на помощь людям, которые находились в приемном покое. Помещение наполнял дым, у людей началась паника. Полицейские предприняли меры по эвакуации. Одновременно они сообщили о произошедшем в службу пожаротушения и вызвали на помощь майора полиции Кожбанова Н. и старшего лейтенанта полиции Раманкулова Е. Им удалось справиться с огнем до приезда пожарных, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.
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