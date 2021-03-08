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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:10

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Полицейские Актау потушили пожар в больнице

Сотрудники полиции эвакуировали пациентов и своими силами потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из кадров видеоматериала
В одной из палат приемного покоя Мангистауской областной больницы произошло короткое замыкание медицинского оборудования. Инцидент произошел 7 марта в 23:20.

В медицинском учреждении находились сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж.

- Услышав сопровождающий короткое замыкание хлопок, они бросились на помощь людям, которые находились в приемном покое. Помещение наполнял дым, у людей началась паника. Полицейские предприняли меры по эвакуации. Одновременно они сообщили о произошедшем в службу пожаротушения и вызвали на помощь майора полиции Кожбанова Н. и старшего лейтенанта полиции Раманкулова Е. Им удалось справиться с огнем до приезда пожарных, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.


Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.



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