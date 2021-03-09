Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау

По данным полиции региона, ДТП произошло 8 марта в 22:15 в 17 микрорайоне.Водитель автомашины Toyota Corolla совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.- Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе ДП региона.