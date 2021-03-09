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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:30

Просмотров: 1249

Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау

Дорожный инцидент произошёл вечером 8 марта в 17 микрорайоне. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным полиции региона, ДТП произошло 8 марта в 22:15 в 17 микрорайоне.

Водитель автомашины Toyota Corolla совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

- Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. На водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау

Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау

Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау

Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау

Пешеход попал под колёса «легковушки» в Актау



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Комментарии ( 2 )

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  • Purins
  • Adai79
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:03
переходившего дорогу вне пешеходного перехода

Исходя из текущего законодательства не вижу смысла писать это. Один фиг водитель виноват. Суду плевать где и как переходит пешеход.

Водитель ещё должен молиться чтобы у пешехода переломов не было (иначе это уголовка) или того хуже он коньки не откинул.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • vaterloo
  • Ирон
 132131212 (Посетители) Сегодня, 09:40
Сейчас на пешеходе переходит опасно не говоря уже вне пешеходного перехода
 
 

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