Есть пострадавшие: На трассе Бейнеу-Сайотес столкнулись два «КамАЗа»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 марта 2021 года в 11:25.На автодороге Бейнеу-Сайотес столкнулись два «КамАЗа».- Водитель грузового автотранспорта «КамАЗ» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершено столкновение с другим грузовым автотранспортом «КамАЗа», - сообщили в ведомстве.Пострадавших доставили центральную районную больницу. Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.