Недавно исполнилось 25 лет разбившемуся с шестого этажа в Актау

Фото очевидцев
Трагическое происшествие произошло 8 марта.
- В 18 часов 15 минут на пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о том, что в одном из высотных домов с 6-го этажа выпал молодой человек. По приезду бригады скорой медицинской помощи была констатирована биологическая смерть. Информация незамедлительно была передана в полицию, - сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что погибший молодой человек 1996 года рождения, в прошлом месяце ему исполнилось 25 лет.
Напомним, происшествие случилось в доме №54 в 12 микрорайоне.
- В 18 часов 15 минут на пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о том, что в одном из высотных домов с 6-го этажа выпал молодой человек. По приезду бригады скорой медицинской помощи была констатирована биологическая смерть. Информация незамедлительно была передана в полицию, - сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что погибший молодой человек 1996 года рождения, в прошлом месяце ему исполнилось 25 лет.
Напомним, происшествие случилось в доме №54 в 12 микрорайоне.
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