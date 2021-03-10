Пассажир пострадал в аварии с участием трёх автомобилей в Мангистау





Три машины столкнулись 10 марта примерно в 08:05 в Мунайлинском районе.- Водитель автомашины Аudi А4, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Тоyota Prado, которая по инерции совершила столкновение с Nissan Maxima. На водителя Аudi А4 составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. В результате столкновения пострадал пассажир Аudi А4. Его доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.