Тело выпавшего из окна мужчины обнаружили в Актау

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ЧП произошло сегодня, 10 марта, в 13 микрорайоне возле дома №42.
- В 12:00 на пульт дежурного управления полиции города Актау поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне возле 42 дома обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа управления полиции города Актау, которая в данный момент работает на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
По словам очевидцев, мужчина выпал из окна.
Напомним, идентичное происшествие случилось вчера, 9 марта. В 12 микрорайоне Актау было обнаружено тело 25-летнего жителя Актау.
- В 12:00 на пульт дежурного управления полиции города Актау поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне возле 42 дома обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа управления полиции города Актау, которая в данный момент работает на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
По словам очевидцев, мужчина выпал из окна.
Напомним, идентичное происшествие случилось вчера, 9 марта. В 12 микрорайоне Актау было обнаружено тело 25-летнего жителя Актау.