В Мангистау сгорела мастерская по ремонту сотовых телефонов

Вызов на пульт дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ поступил 10 марта в 14:05. Сообщалось, что в сельском округе Атамекен Мунайлинского района горит мастерская по ремонту сотовых телефонов.- Горение вагончика произошло в жилом массиве Жалын рядом с магазином «Натали». По прибытию к месту вызова было обнаружено полное горение вагончика, в котором располагалась мастерская по ремонту сотовых телефонов. В тушении пожара были задействованы две пожарные автоцистерны и девять человек личного состава. Вагончик полностью был охвачен огненм, площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщил Назарали Селимов.