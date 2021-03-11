В Жанаозене задержали группу «ночных бабочек»

Рейдовые мероприятия в Жанаозене провели 7 марта. В трёх саунах в общей сложности задержали десять проституток.– На девушек составили протоколы по статьям «Приставание в общественных местах» и «Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность» кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе.Всех женщин поставили на учёт. По словам представителей пресс-службы, задержанным от 21 года до 42 лет, и они прибыли из Южно-Казахстанской области.