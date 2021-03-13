Незаконную намазхану обнаружили полицейские в Актау

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Информация об организации незаконного совершения пятничного намаза поступила в полицию 5 марта.



В ходе проверки сотрудники управления по противодействию экстремизму по Мангистауской области установили, что на третьем этаже торгового дома, расположенного в 29А микрорайоне, осуществляется деятельность незаконной намазханы. В ней совершали пятничный намаз около 60 человек. В этом месте также реализовывалась незаконная продажа религиозной литературы.



- Изъяли 20 видов литературы религиозного содержания. Руководители и менеджер учреждения привлечены к ответственности за организацию незаконной намазханы. На них составили протоколы в соответствии с частью 1 статьи 490 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Материалы направлены в административный суд, - пояснили в пресс-службе ведомство.



Кроме того, в отношении лиц, присутствовавших на мероприятии, составлены протоколы по статье 425 КоАП РК. Материалы направили в областной центр санитарно-эпидемиологического надзора.