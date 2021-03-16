Директор рынка «Волна» в 5 микрорайоне прокомментировала пожар

Фото Рашида Исмагилова
Директор рынка «Волна» в 5 микрорайоне, на котором произошел пожар сегодня, 16 марта, дала комментарий по поводу происшествия.
- Пока ничего нельзя сказать наверняка. Нас тоже не пускают на территорию рынка, и всю информацию, что у нас есть, мы узнали от пожарных. Сторож говорит, что из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся с одного ларька на другие. Мне сложно пока говорить об убытках и будущем рынка, еще слишком мало информации, но, конечно, мы будем как-то решать эту проблему, - сообщила Калампыр Оразбаева, директор рынка.
Продавцы сообщили, что на сгоревших прилавках остался товар.
- Я пока туда не ходила, нас даже не запускают туда. Я вот только узнала о том, что все сгорело. Сейчас будем как-то узнавать, что произошло и что можно сделать, - рассказала Нина, одна из торговцев.
Корреспонденты Lada.kz обратились в акимат Актау, чтобы узнать, будут ли городские власти оказывать поддержку владельцу рынка и продавцам. В акимате сообщили, что пока не могут дать конкретный ответ, поскольку в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области все еще обрабатывают информацию о возгорании.
Напомним, сегодня утром стало известно, что ночью на рынке «Волна» произошел пожар.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям города сообщили подробности происшествия.
- Пока ничего нельзя сказать наверняка. Нас тоже не пускают на территорию рынка, и всю информацию, что у нас есть, мы узнали от пожарных. Сторож говорит, что из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся с одного ларька на другие. Мне сложно пока говорить об убытках и будущем рынка, еще слишком мало информации, но, конечно, мы будем как-то решать эту проблему, - сообщила Калампыр Оразбаева, директор рынка.
Продавцы сообщили, что на сгоревших прилавках остался товар.
- Я пока туда не ходила, нас даже не запускают туда. Я вот только узнала о том, что все сгорело. Сейчас будем как-то узнавать, что произошло и что можно сделать, - рассказала Нина, одна из торговцев.
Корреспонденты Lada.kz обратились в акимат Актау, чтобы узнать, будут ли городские власти оказывать поддержку владельцу рынка и продавцам. В акимате сообщили, что пока не могут дать конкретный ответ, поскольку в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области все еще обрабатывают информацию о возгорании.
Напомним, сегодня утром стало известно, что ночью на рынке «Волна» произошел пожар.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям города сообщили подробности происшествия.