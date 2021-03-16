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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 3571

Директор рынка «Волна» в 5 микрорайоне прокомментировала пожар

Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.

Фото Рашида Исмагилова
Директор рынка «Волна» в 5 микрорайоне, на котором произошел пожар сегодня, 16 марта, дала комментарий по поводу происшествия.

- Пока ничего нельзя сказать наверняка. Нас тоже не пускают на территорию рынка, и всю информацию, что у нас есть, мы узнали от пожарных. Сторож говорит, что из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся с одного ларька на другие. Мне сложно пока говорить об убытках и будущем рынка, еще слишком мало информации, но, конечно, мы будем как-то решать эту проблему, - сообщила Калампыр Оразбаева, директор рынка.

Продавцы сообщили, что на сгоревших прилавках остался товар.

- Я пока туда не ходила, нас даже не запускают туда. Я вот только узнала о том, что все сгорело. Сейчас будем как-то узнавать, что произошло и что можно сделать, - рассказала Нина, одна из торговцев.

Корреспонденты Lada.kz обратились в акимат Актау, чтобы узнать, будут ли городские власти оказывать поддержку владельцу рынка и продавцам. В акимате сообщили, что пока не могут дать конкретный ответ, поскольку в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области все еще обрабатывают информацию о возгорании.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ночью на рынке «Волна» произошел пожар.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города сообщили подробности происшествия.



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Комментарии ( 1 )

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kotkaz (Посетители) Сегодня, 14:42
походу сторож был под действием "наркоза" и пожалели денег на огнетушители и противопожарную сигнализацию. Друг живет по соседству с рынком, вчера ночью во втором часу ночи выходил покурить на балкон и уже было задымление видно. А пожарных вызвали в 3 часа ночи..
 
 

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