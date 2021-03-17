Новые случаи заболевания коронавирусом выявили в Мангистау

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По состоянию на 17 марта в Мангистауской области выявлены 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией и семь фактов выздоровления.
По количеству заражений за прошедшие сутки лидирует Алматы. Там СOVID-19 подтвердился у 307 человек. В Нур-Султане зафиксировано 203 случая.
С начала пандемии в Мангистау коронавирусом заразились 4311 человек, вылечился - 3991.
По количеству заражений за прошедшие сутки лидирует Алматы. Там СOVID-19 подтвердился у 307 человек. В Нур-Султане зафиксировано 203 случая.
С начала пандемии в Мангистау коронавирусом заразились 4311 человек, вылечился - 3991.
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