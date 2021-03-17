Две «легковушки» столкнулись с грузовым автомобилем в Мангистау

- На водителей Toyota Camry и Daewoo Nexia составлены протоколы по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.

Экипажем роты патрульной полиции 17 марта была замечена авария на трассе республиканского значения Жетыбай - Шетпе.Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марок Toyota Camry, Daewoo Nexia и грузовой автомобиль марки MAN.В аварии никто не пострадал.