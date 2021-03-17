Две «легковушки» столкнулись с грузовым автомобилем в Мангистау

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Экипажем роты патрульной полиции 17 марта была замечена авария на трассе республиканского значения Жетыбай - Шетпе.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марок Toyota Camry, Daewoo Nexia и грузовой автомобиль марки MAN.
В аварии никто не пострадал.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали машины марок Toyota Camry, Daewoo Nexia и грузовой автомобиль марки MAN.
В аварии никто не пострадал.
- На водителей Toyota Camry и Daewoo Nexia составлены протоколы по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
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