Драка произошла на скотном рынке в Актау

Статья 293. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, если оно:

1) совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

2) связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершено неоднократно;

4) совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, - наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Информация о задержанных участниках потасовки на скотном рынке в Актау появилась сегодня, 19 марта. Ее опубликовали на официальной странице департамента полиции области в Instagram.- Словесный конфликт между мужчинами перешёл в драку. В результате инцидента одного пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали участников драки и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, - пояснили в пресс-службе ведомства.Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) департамента полиции региона по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).- Досудебное расследование продолжается. Участники находятся под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе департамента полиции.