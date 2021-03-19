«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.17 KZT
  • €1 = 500.57 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:22

Просмотров: 894

Драка произошла на скотном рынке в Актау

Словесная перепалка между мужчинами перешла в драку на скотном рынке. Один из участников потасовки пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
Информация о задержанных участниках потасовки на скотном рынке в Актау появилась сегодня, 19 марта. Ее опубликовали на официальной странице департамента полиции области в Instagram.



- Словесный конфликт между мужчинами перешёл в драку. В результате инцидента одного пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали участников драки и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) департамента полиции региона по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Досудебное расследование продолжается. Участники находятся под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе департамента полиции.

Для справки:
 Показать / Скрыть текст



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика