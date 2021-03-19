Драка произошла на скотном рынке в Актау

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
Информация о задержанных участниках потасовки на скотном рынке в Актау появилась сегодня, 19 марта. Ее опубликовали на официальной странице департамента полиции области в Instagram.
- Словесный конфликт между мужчинами перешёл в драку. В результате инцидента одного пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали участников драки и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) департамента полиции региона по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Досудебное расследование продолжается. Участники находятся под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе департамента полиции.
Для справки:
- Словесный конфликт между мужчинами перешёл в драку. В результате инцидента одного пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу. Сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали участников драки и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования (ЕРДР) департамента полиции региона по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Досудебное расследование продолжается. Участники находятся под подпиской о невыезде, - добавили в пресс-службе департамента полиции.
Для справки:
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